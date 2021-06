Lésigny La Minoterie de Lésigny Lésigny, Vienne Un bol d’air près de chez vous ! La Minoterie de Lésigny Lésigny Catégories d’évènement: Lésigny

Un bol d’air près de chez vous ! La Minoterie de Lésigny, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lésigny. Un bol d’air près de chez vous !

du samedi 12 juin au mardi 31 août à La Minoterie de Lésigny 5€ en journée et 10€ en soirée

De nombreux spectacles pour tous les âges durant tout l’été La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin 86270 Lésigny Lésigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T15:00:00 2021-06-12T16:00:00;2021-06-16T19:00:00 2021-06-16T19:45:00;2021-06-18T19:30:00 2021-06-18T20:30:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T12:00:00;2021-06-23T19:00:00 2021-06-23T19:45:00;2021-06-26T15:00:00 2021-06-26T16:00:00;2021-06-27T10:30:00 2021-06-27T12:00:00;2021-06-30T19:00:00 2021-06-30T19:45:00;2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T16:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T12:00:00;2021-07-06T19:00:00 2021-07-06T19:45:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T12:00:00;2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T22:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T12:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T12:00:00;2021-07-17T20:30:00 2021-07-17T22:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:00:00;2021-07-20T19:00:00 2021-07-20T19:45:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-24T20:30:00 2021-07-24T22:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T12:00:00;2021-07-27T19:00:00 2021-07-27T19:45:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-07-31T20:30:00 2021-07-31T22:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T12:00:00;2021-08-03T19:00:00 2021-08-03T19:45:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T12:00:00;2021-08-17T19:00:00 2021-08-17T19:45:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-21T20:30:00 2021-08-21T22:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T12:00:00;2021-08-24T19:00:00 2021-08-24T19:45:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T12:00:00;2021-08-31T19:00:00 2021-08-31T19:45:00

