Un boeuf pour le toit du Tertre – Belforêt-en-Perche, 17 septembre 2021, Belforêt-en-Perche.

Un boeuf pour le toit du Tertre – 2021-09-17 – 2021-09-19 Sérigny Château du Tertre

Belforêt-en-Perche Orne Belforêt-en-Perche

Programme pour les Journées européennes du patrimoine, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre

UN BŒUF POUR LE TOIT DU TERTRE

par le Freiburger Quartett

Quatuor franco-allemand venu de Freiburg im Breisgau, qui propose un week-end musical au profit de la rénovation de la toiture à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

PROGRAMME :

– Chaque soir à 18h: Bossa nova – jazz ad libitum

Pour clore chaque demi-journée du week-end, un apéritif en musique vous sera proposé : un moment d’échange convivial avec les artistes et la famille de Roger Martin du Gard.

– Vendredi 17 septembre à 20h

Le Voyage d’hiver de Franz Schubert : Un zoom sur un chef-d’œuvre « rafraichissant » en ces temps de dérèglement climatique.

Un concert-lecture en français et en allemand qui permettra d’entrer au plus près du texte, et de la musique de Franz Schubert.

Sur réservation.

– Samedi 18 septembre : Journée dédiée à Ludwig van Beethoven (qui aurait encore 250 ans à cette date !)

Répétitions ouvertes et impromptues durant toute la journée dans différents espaces et dans les jardins.

Entre 14h et 17h : Pièces pour piano à quatre mains, transcriptions pour instrumentarium atypique, piano solo Lieder (An die ferne Geliebte, etc.), et autres surprises …

Conférences : Beethoven le patient et ses médecins, Roger Martin du Gard et Romain Rolland (biographe de Beethoven)

À 20h le soir, concert-spectacle « Beethov’fun »

Ludwig van Beethoven s’invite au château du Tertre pour passer une journée à la campagne.

Sur réservation.

– Dimanche 19 septembre à partir de 11h

« Concerts salades »

Concerts dans l’esprit des Années folles, toute la journée, dans différents espaces et dans les jardins : cabaret, jazz, musique classique et moderne, improvisations, créations, etc…

Réservations

Indispensables pour les concerts de 20h le vendredi 17 et le samedi 18 septembre

Prix des places: 15€, tarif réduit 7€, prix de soutien pour la restauration du toit 25€… ou plus!

amisdutertre@letertre-rogermartindugard.fr +33 6 17 15 21 27

