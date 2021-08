UN BILLET POUR L’EMPLOI 100% FEMININ Atrium de Gare du nord, 23 septembre 2021, Paris.

UN BILLET POUR L’EMPLOI 100% FEMININ

Atrium de Gare du nord, le jeudi 23 septembre à 10:00

UN BILLET POUR L’EMPLOI ———————– ### 100% FEMININ L’équipe de Job Odyssée est heureuse de vous annoncer l’opération « Un billet pour l’emploi » qui aura lieu **le 23 Septembre 2021** à l’Atrium de Gare du Nord. Fort de ses expériences précédentes du Ladies Boxing Job Tour et du RATP pour Elles, Job Odyssée organise ce gala cette fois-ci en partenariat avec la SNCF. Cet évènement de recrutement 100% féminin comportant plus de 400 offres sur 16 métiers aura pour vecteur d’insertion le sport et plus précisément la Boxe et le Teqball. **A cet effet, voici la liste des métiers féminisés représentés le 23 septembre 2021** * Ingénieure maintenance & travaux génie civil * Ingénieure maintenance & travaux génie électrique * Coordinatrice étude projets * Technicienne en dépannage des trains * Cheffe d’équipe électricienne basse tension * Agente de sureté ferroviaire * Conductrice de trains * Aiguilleuse du rail * Agente de production transilien * Agente d’escale ferroviaire * Electricienne basse tension * Monteuse de câbles électriques aériens * Technicienne de maintenance de la voie ferrée * Electrotechnicienne de maintenance des trains * Mécanicienne de maintenance des trains * Agente de mouvement des trains Vous trouverez en pièce jointe, la communication que nous lançons ce jour, n’hésitez à la relayer à vos partenaires, vos services emploi, centres sociaux culturels… sans modération !!! Ainsi vous pourrez permettre à de nombreuses femmes de prendre connaissance de l’opportunité, d’intégrer le processus de recrutement SNCF en passant un entretien au cœur d’un ring de boxe, mettant la candidate et le chargé de recrutement sur un pied d’égalité. Job Odyssée #sportvecteurd’emploi préparera toutes les candidates lors d’ateliers collectifs préalables à l’entretien, telles des sportives de haut niveau. A ce titre, nous serions ravis de venir rencontrer pour faire la promotion des métiers et préparer les « challengeuses » de votre territoire au cours d’un atelier collectif que nous planifierions ensemble. Je reste bien entendu, disponible pour tout échange à ce sujet. Postulez en envoyant votreCV au format PDF à : [**[SNCF@job-odyssee.com](SNCF@job-odyssee.com)**](SNCF@job-odyssee.com) ou sur [**[www.jobodyssee.fr](www.jobodyssee.fr)**](www.jobodyssee.fr)

*sur candidature

23 septembre 2021

Atrium de Gare du nord 18 Rue de Dunkerque, 75010 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T18:00:00