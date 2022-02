UN BÉBÉ UN LIVRE Portiragnes, 18 juin 2022, Portiragnes.

UN BÉBÉ UN LIVRE Portiragnes

2022-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-18 11:00:00 11:00:00

Portiragnes Hérault

Remise d’un livre « Livre de Naissance » par la municipalité et la médiathèque aux « Bébés de l’année » Portiragnais.

Discours et remise des livres de naissance puis café et biberons gourmands 10h-11h.

Avec le livre, sont offerts une carte et un sac de médiathèque pour les enfants.

Cet échange est déterminant puisqu’il est à l’origine d’un contact amené par la suite à se renouveler.

Et l’arrivée d’un premier livre peut pousser d’autres ouvrages pour répondre aux attentes des enfants.

Les « Bébés de l’année » Portiragnais seront à l’honneur avec la remise d’un « Livre de Naissance » par la municipalité et la médiathèque autour d’un café et biberons gourmands de 10h à 11h sur invitation!

L’arrivée d’un premier livre peut pousser à l’emprunt d’autres ouvrages pour répondre aux attentes des enfants.

accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48

Remise d’un livre « Livre de Naissance » par la municipalité et la médiathèque aux « Bébés de l’année » Portiragnais.

Discours et remise des livres de naissance puis café et biberons gourmands 10h-11h.

Avec le livre, sont offerts une carte et un sac de médiathèque pour les enfants.

Cet échange est déterminant puisqu’il est à l’origine d’un contact amené par la suite à se renouveler.

Et l’arrivée d’un premier livre peut pousser d’autres ouvrages pour répondre aux attentes des enfants.

Portiragnes

dernière mise à jour : 2022-02-03 par