Du vendredi 24 au jeudi 30 septembre 2021, le BRS « Aldébaran » (M772) fait escale au Ponton d’Honneur sur le Quai Richelieu à Bordeaux. Créé sur la base d’un chalutier, le BRS « Aldébaran » fait partie d’une série de trois unités avec « l’Altaïr » et « l’Antarès ». Leur modernisation en fait des bâtiments uniques dans la chasse aux mines sous-marines et la surveillance des fonds marins jusqu’à 80 mètres. Durant 2 jours, l’équipage offrira une complète immersion au public pour découvrir les nombreuses missions de ce bâtiment dans la protection maritime. Les BRS sont intégrés au sein de la Force d’Action Navale dans les unités de guerre des mines et possèdent des équipements de haute technologie notamment avec le sonar DUBM44 qui permet de détecter les mines et de percevoir les obstacles leur permettant ainsi de travailler en sécurité à proximité du fond (de 5 à 30 mètres). Basé à Brest, « l’Aldébaran » est composé d’un équipage mixte de 21 personnes sous le commandement du major Loïc Veziers. Ce sont ainsi des hommes et des femmes qui participent chaque jour à diverses actions telles que la surveillance des approches maritimes, le sauvetage en mer, la relocalisation d’épave, la prospection des voies d’accès aux grands ports d’intérêt national pour permettre le passage de navires « précieux » et également l’instruction à la navigation des futurs marins. Cette escale marquera également la signature de la convention de la classe de défense et de sécurité globale (CDSG) avec le lycée Clos Chassaing à Périgueux (unité marraine). Ce partenariat permet à des élèves de collèges et de lycées de mieux comprendre l’esprit de défense et de sécurité à travers une véritable immersion au contact des marins et des valeurs de partage et de cohésion. Ces notions sont au cœur de l’esprit d’équipage qui est la force, la robustesse et l’efficacité des marins français. En Nouvelle-Aquitaine, on compte huit CDSG parrainées par des unités de la Marine nationale et dès septembre 2021, six nouveaux établissements vont participer à ce beau projet qui renforce les liens entre la Marine nationale et la jeunesse.

Un moment unique pour découvrir ce bâtiment qui assure notamment la surveillance des fonds maritimes.

