Un bal de l’amour pour célébrer les 10 ans du mariage pour tous Parvis de l’Hôtel de Ville, 17 mai 2023, Paris.

Le mercredi 17 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Pour célébrer les dix ans de la loi sur le « mariage pour tous » rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour un bal populaire.

Ce « Bal de l’amour » est à destination de toutes les Parisiennes et Parisiens, communautés LGBTQI+ et leurs alliés, mariés, familles, jeunes, séniors partageant l’envie d’une soirée ensemble pour fêter cette avancée sociétale majeure et collective. » par : « Ce « Bal de l’amour » est gratuit et ouvert à toutes et tous. Il est à destination de toutes les Parisiennes et Parisiens, communautés LGBTQI+ et leurs alliés, mariés, familles, jeunes, séniors partageant l’envie d’une soirée ensemble pour fêter cette avancée sociétale majeure et collective.

La programmation assurée par l’équipe de A la Folie. Rassembleuse et joyeuse, elle retracera l’apport artistique et musical des minorités LGBTQI+ des années 60 à nos jours avec comme fil conducteur l’égalité et l’amour.

Dj : Herr Pop

Drag show : le mariage pour tous.te.s par Père Eustache, Lascar Wild, Charlie D’Emilio

Chorale pour tous.te.s : Envie de chanter

Drag show : Des bouquets pour tous.te.s par Rice Queens

Tout le monde danse le disco par DJ André & Boubou Belbak

DJ : Nannä Volta Drag shows par : Soa de Muse

Parvis de l'Hôtel de Ville 75004 Paris

Henri Garat/Ville de Paris