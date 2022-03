Un avant goût de Pâques chez Will to Go Park à Lénault Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Condé-en-Normandie

Un avant goût de Pâques chez Will to Go Park à Lénault Condé-en-Normandie, 3 avril 2022, Condé-en-Normandie. Un avant goût de Pâques chez Will to Go Park à Lénault La Fosse Lénault Condé-en-Normandie

2022-04-03 – 2022-04-03 La Fosse Lénault

Condé-en-Normandie Calvados Condé-en-Normandie Will to Go Park vous propose un avant goût à l’approche des fêtes de Pâques !

Au programme :

– Parcours ludique pour les petits de 2 à 8 ans avec 10 défis à réaliser

– Jeu de piste à partir de 8 ans : venez partager en famille l’histoire extraordinaire de nos trappeurs très farceurs (durée env. 1h30)

– Possibilité de participer avec votre chien en cani-rando (location de matériel possible)

– Vente de boissons et collations sucrées sur place

Chaque participant pourra récupérer sa petite récompense chocolatée auprès de notre partenaire “Les délices de Saint-Laurent”

Sans réservation, départ à intervalle régulier Will to Go Park vous propose un avant goût à l’approche des fêtes de Pâques !

Au programme :

– Parcours ludique pour les petits de 2 à 8 ans avec 10 défis à réaliser

– Jeu de piste à partir de 8 ans : venez partager en famille l’histoire… +33 6 62 80 95 08 Will to Go Park vous propose un avant goût à l’approche des fêtes de Pâques !

Au programme :

– Parcours ludique pour les petits de 2 à 8 ans avec 10 défis à réaliser

– Jeu de piste à partir de 8 ans : venez partager en famille l’histoire extraordinaire de nos trappeurs très farceurs (durée env. 1h30)

– Possibilité de participer avec votre chien en cani-rando (location de matériel possible)

– Vente de boissons et collations sucrées sur place

Chaque participant pourra récupérer sa petite récompense chocolatée auprès de notre partenaire “Les délices de Saint-Laurent”

Sans réservation, départ à intervalle régulier La Fosse Lénault Condé-en-Normandie

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Condé-en-Normandie Autres Lieu Condé-en-Normandie Adresse La Fosse Lénault Ville Condé-en-Normandie lieuville La Fosse Lénault Condé-en-Normandie Departement Calvados

Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conde-en-normandie/

Un avant goût de Pâques chez Will to Go Park à Lénault Condé-en-Normandie 2022-04-03 was last modified: by Un avant goût de Pâques chez Will to Go Park à Lénault Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie 3 avril 2022 Calvados Condé-en-Normandie

Condé-en-Normandie Calvados