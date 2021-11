Bourges Bourges Bourges, Cher Un avant goût de Noël Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Un avant goût de Noël Bourges, 27 novembre 2021, Bourges. Un avant goût de Noël Bourges

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Bourges Cher Artisanat d’art et gourmandises sont au programme … Une visite guidée de l’exposition des santons de Noël est prévue samedi à 15h « Histoire des santons » en partenariat avec les Meilleurs Ouvriers de France. +33 2 48 27 19 20 http://cma18.fr/ Parvis des metiers

Bourges

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges