Val d’Oingt Rhône Val d’Oingt EUR Programme: découverte des nouvelles expositions de la Tour de Oingt (site géoparc) »Ammonite » exposition de créateurs sur le thème du fossile, dégustation de vin, concerts, stands animés par le Géoparc. lesamisdoingt@gmail.com http://www.oingt.ovh/ Programme: découverte des nouvelles expositions de la Tour de Oingt (site géoparc) »Ammonite » exposition de créateurs sur le thème du fossile, dégustation de vin, concerts, stands animés par le Géoparc.

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Val d'Oingt Étiquettes évènement : Autres Lieu Val d'Oingt Adresse La Tour Espace C.Rouet - Caveau Ville Val d'Oingt lieuville 45.94723#4.58243