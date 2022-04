Un autre regard sur Auderville – Randonnée

Un autre regard sur Auderville – Randonnée, 25 septembre 2022, . Un autre regard sur Auderville – Randonnée

2022-09-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-25 Un peu de préhistoire ! Les derniers chasseurs cueilleurs du Mésolithique Moyen (-8000 -7000 ans) sont passés par ici. A travers la lecture des paysages, sont évoqués l’environnement, la faune, la flore et le site du promontoire rocheux de « Roc de… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville