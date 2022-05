Un Autre Regard sur Ambellan, vernissage d’exposition Arles, 7 mai 2022, Arles.

Un Autre Regard sur Ambellan, vernissage d’exposition Galerie L’Interstice 45 rue du 4 Septembre Arles

2022-05-07 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-07 20:00:00 20:00:00 Galerie L’Interstice 45 rue du 4 Septembre

Arles Bouches-du-Rhône

Né en 1912 aux États-Unis, Harold Ambellan étudie la sculpture dans sa ville natale de Buffalo avant de débarquer à New-York, une ville qui verra ses premiers grands succès artistiques. Ambellan y devient professeur aux Beaux-Arts et expose dans les plus grandes institutions new-yorkaises.

En 1954, ses opinions politiques le poussent à quitter les Etats-Unis pour la France, qui deviendra son pays d’adoption. Après quelques années passées à Paris dans le mythique quartier des artistes de Montparnasse, il rejoint le sud de la France. Amoureux de la méditerranée, il emménage à Cagnes-sur-mer puis à Antibes avant de s’installer à Arles, ville dans laquelle il passera les 25 dernières années de sa vie, jusqu’à sa disparition en 2006.

Plaçant la figure humaine au cœur de sa création, il développe une pratique interdisciplinaire comprenant à la fois la sculpture, le dessin, la peinture, la céramique et le travail du métal. Ingénieux amoureux de la matière, il développe une approche expérimentale autour des matériaux qu’il utilise, et inventera même un procédé de dessin et de moulage avec le sable, la plage constituant selon lui une “planche à dessin naturelle” idéale, sans cesse renouvelée et nettoyée par les vagues. Chez Ambellan, tout est fluidité, mouvement, renouveau.

Le travail d’Ambellan est depuis quelques années présenté au Musée Réattu, grâce à une donation de sa fille Zoe Ambellan. Plusieurs petites sculptures de celles-ci, toutes ‘ambelliennes’ dans leur gaieté et légèreté, seront présentées aux côtés d’une sélection de sculptures, dessins et médailles d’Harold Ambellan lors de l’exposition.

Vernissage de l’exposition Un Autre Regard sur Ambellan à la Galerie L’Interstice

