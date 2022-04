UN AUTRE REGARD Musée Granet, 14 mai 2022 19:30, Aix-en-Provence.

Les jeunes talents de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique-Europe et Méditerranée nous offrent un dialogue musical avec les collections du musée.

Les étudiants de l’**Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique -Europe et Méditerranée** présentent leurs coups de cœur et partagent leur passion pour la musique à travers des commentaires d’œuvres des collections permanentes.

Inauguré en 1838 dans un bâtiment du XVIIe siècle – le Palais de Malte, acheté par la ville en 1825 – le musée Granet est labellisé « musée de France ». Celui-ci propose un parcours se développant sur plus de 4000 M², privilégiant le fonds des peintures et des sculptures. Près de 600 œuvres sont exposées offrant un vaste panorama de la création artistique depuis les primitifs et la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain de l’exceptionnelle donation Philippe Meyer, dont des tableaux et sculptures d’Alberto Giacometti. Afin de présenter l’essentiel de la collection Planque sous l’intitulé Granet XXe, collection Jean Planque, la Communauté du Pays d’Aix a ouvert la chapelle des Pénitents blancs construite au XVIIe siècle et rénovée pour l’occasion- dotant ainsi le musée Granet de plus de 700m² d’espaces d’exposition supplémentaires.

http://www.museegranet-aixenprovence.fr

Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs – Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur