UN AUTRE REGARD Musée Granet Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

UN AUTRE REGARD Musée Granet, 14 mai 2022, Aix-en-Provence. UN AUTRE REGARD

Musée Granet, le samedi 14 mai à 19:30

Les étudiants de l’**Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique -Europe et Méditerranée** présentent leurs coups de cœur et partagent leur passion pour la musique à travers des commentaires d’œuvres des collections permanentes.

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Les jeunes talents de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique-Europe et Méditerranée nous offrent un dialogue musical avec les collections du musée. Musée Granet Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs – Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée Granet Adresse Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs - Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Musée Granet Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

UN AUTRE REGARD Musée Granet 2022-05-14 was last modified: by UN AUTRE REGARD Musée Granet Musée Granet 14 mai 2022 aix en provence Musée Granet Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône