Un Autre Regard Creil

Oise

Un Autre Regard Creil

2022-03-25 14:00:00 – 2022-05-07 17:00:00

Creil Oise Tordre, couper, enfiler, coudre sont mes gestes au quotidien depuis quelques années… des gestes libres, légers mais associés au langage des couleurs, des formes, à la multitude des matériaux récupérés et à la magie des assemblages donnent naissance à des créations en mouvement, en suspens qui laisseront le visiteur imaginer la suite. J’essaye par mes créations d’interroger notre société qui consomme et jette à profusion sans se soucier de la portée de ces comportements vis à vis de la planète. Tordre, couper, enfiler, coudre sont mes gestes au quotidien depuis quelques années… des gestes libres, légers mais associés au langage des couleurs, des formes, à la multitude des matériaux récupérés et à la magie des assemblages donnent naissance à des créations en mouvement, en suspens qui laisseront le visiteur imaginer la suite. J’essaye par mes créations d’interroger notre société qui consomme et jette à profusion sans se soucier de la portée de ces comportements vis à vis de la planète. alice.hien@mairie-creil.fr https://www.creil.fr/espace-matisse Tordre, couper, enfiler, coudre sont mes gestes au quotidien depuis quelques années… des gestes libres, légers mais associés au langage des couleurs, des formes, à la multitude des matériaux récupérés et à la magie des assemblages donnent naissance à des créations en mouvement, en suspens qui laisseront le visiteur imaginer la suite. J’essaye par mes créations d’interroger notre société qui consomme et jette à profusion sans se soucier de la portée de ces comportements vis à vis de la planète. Farida Lounnas

