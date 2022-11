Un autre Noël Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945 Cabannes Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Cabannes La Médiathèque Léopold Vidau propose un spectacle de Noël tout en délicatesse, un récit poétique et magique : « Un autre Noël » de et par Adriana Alosi et Hélène Dattler.



Noël est presque là !

Partons en direction du Grand Nord, à la recherche du pays des rennes et du Père Noël. Spectacle « Un autre Noël » au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.

