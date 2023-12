« Un autre Noël » au musée du Quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Place à la solidarité, à l’échange et au dialogue des cultures : participez à notre grande collecte de jouets organisée le 27 décembre 2023 au musée. Au programme : Ateliers, jeux, mini-visites, musique et spectacle. L’opération « Un autre Noël » est organisée chaque année lors des vacances de Noël. Placée sous le signe de la solidarité, cette journée est un moment de partage à vivre en famille. Prêts pour une explosion de couleurs ? À l’occasion de notre grande collecte annuelle de jouets, passez un moment unique en famille au musée ! Ateliers, jeux, mini-visites, musique et spectacle : suivez le programme de cet après-midi placé sous le signe de la solidarité et du partage, en partenariat avec l’association Aurore. AU PROGRAMME LA COLLECTE DE JOUETS Confiez-nous les jouets dont vous souhaitez vous séparer : ils seront redistribués aux enfants accompagnés par l’association Aurore.

Rendez-vous tout l’après-midi à l’espace carterie pour glisser un mot ou un dessin aux nouveaux bénéficiaires de vos dons ! Collecte de jeux, jouets et livres en bon état, hors objets figurant des armes. LES ACTIVITÉS des ateliers, à partir de 3 ans

des contes et des mini-visites

une initiation à la danse

un bal de clôture

un coin détente

& plein d’autres surprises ! EN BONUS Entre deux ateliers, profitez d’une pause sucrée et colorée ! À vos feutres, coloriez… croquez ! Décorez de petits biscuits puis savourez vos créations accompagnées d’un chocolat chaud. Par La Fabrique de Méline et Ara Chocolat Lieu : Tout le musée

Dates :

Le mercredi 27 décembre 2023 de 14:00 à 18:00

Accessibilité : Handicap moteur

