Un Autre Monde Parc Pasteur – coté rue Pierre 1er de Serbie, 26 août 2021-26 août 2021, Orléans.

D.E.F.I, association socio culturelle orléanaise, propose des animations musicales, des ateliers de création musicale, gère des locaux de répétitions, des prestations de sonorisation, de matériel de musique, de buvette-restauration et ses conseils dans la réalisation de projets culturels. Asso DEFI 108 rue de Bourgogne 45000 ORLEANS [asso.defi@wanadoo.fr](mailto:asso.defi@wanadoo.fr) [http://assodefi.wixsite.com/defi](http://assodefi.wixsite.com/defi) Page Facebook DEFI ORLEANS Après 18 éditions de DEFI’STIVAL, un des plus vieux festivals de musiques actuelles de la Région Centre, l’association DEFI a développé depuis 2013 ce nouveau festival en centre ville. Des concerts et spectacles de « musiques d’ici et d’ailleurs » Des espaces scéniques accueillent des groupes en simultané La grande pelouse centrale accueille le public qui peut aussi profiter des différents stands d’animations et d’informations mis en place par nos partenaires associatifs. L’entrée est toujours gratuite et DEFI propose une restauration buvette pas chère et de qualité. L’ambiance bucolique et conviviale du parc Pasteur s’acoquine bien avec la programmation « Musiques du Monde », invitant aux voyages et à la danse… Ce dernier week-end avant la rentrée nous semble propice aux retrouvailles, au dernier pique-nique avant la rentrée, avec une ambiance musicale rappelant les voyages vécus ou rêvés… Programmation : Jeudi 26 août En amont, le groupe participera à une résidence de création avec les habitants. 1ère partie : Restitution des ateliers par les jeunes participants. La Vie d’Artiste : ancien Lauréat Propulson de la Fracama, le groupe orléanais a participé récemment à la dernière compilation de DEFI après avoir sorti son dernier album « Utopies en ruine ». Trublion écrit et assure les voix lead, Supafuh compose et s’occupe de la production, de la réalisation artistique et interprète également quelques morceaux. David Hazak, Pierre-Erwan Grenet et Quiet Dawn assurent respectivement basse, batterie et claviers mais aussi les arrangements des compositions. Une atmosphère Trip Hop influencée par les Anglais de Massive Attack, Archive et Portishead, des thématiques universelles à l’image de celles explorées par Fabe, IAM ou MC Solaar, donnent au groupe un sens et une légitimité artistique pour leur premier album. Un disque qui prend le parti de concilier énergie live, textures puissantes et écriture accidentée mais poétique. La réflexion se porte sur ce qui fonde le collectif dans une société où tout est fait pour le mettre à mal. Vendredi 27 août Sidi Wacho ambiance cumbia, hip-hop et « balkan » Ils sont originaires de Valparaíso, de Roubaix, de Lima et de Barbès, mais ils revendiquent être partout chez eux! Nomade et rebelle, la caravane Sidi Wacho s’installe bruyamment et nous propose tout simplement de retourner la planète et demonter le volume pour que la fiesta soit plus belle. Dans une ambiance cumbia, hip-hop et balkan, le crew composé de deux MC’s, un trompettiste, un accordéoniste et un percussionniste mixe avec insolence les sonorités et les dialectes. Vendredi 27 août Des Lions pour Des Lions Post Fanfare jazz punk groove Leur musique est organique, marquée par les martellements enragés du dhol, les hurlements et psalmodies scandées, le blues profond et psychédélique du dobro, les mélodies et déluges free des trombones et saxophone. Ligérien par essence, le monde des Lions se nourrit de mille influences. Les comptines pop y côtoient les influences jazz, les groove soufis le rock le plus brut. Ils aiment voyager dans les contrastes et les contraires. Puissant quartet totalement secoué, Des Lions pour Des Lions célèbrent un monde tribal embarquant dans leur transe auditeurs et danseurs. Samedi 28 août Johnny Montreuil Rockabilly manouche, ambiances western et romances parisiennes.. Johnny, comme Johnny Cash, pas Hallyday, et Montreuil, comme la ville où il habite… Le décor planté, entouré de Rön Droogish, guitare électrique et chœurs, Kik Liard, harmonica et chœurs, Visten « Fatcircle », batterie et chœurs, il joue de sa contrebasse et chante la banlieue, ces usines, ces petits bars mais aussi son énergie. Samedi 28 août Moonlight Benjamin Vaudou Blues-rock… Décrite comme la « Patti Smith Haïtienne », la chanteuse et prêtresse vaudou poursuit son exploration d’un blues rock caribéen unique… Artiste engagée, elle chante la révolte du peuple Haitien, la souffrance de son île, l’histoire de son pays, première république démocratique noire au monde, à travers ses textes en créole. Le Vaudou Haitien rencontre la musique des Black Keys ou des White Stripes … La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe, et le blues rock US des 70’s ; le choc entre la voix puissante et révoltée de MOONLIGHT BENJAMIN et la tension des guitares saturées … la transe vaudou sous une forme inédite et détonante ! A propos de son 2ème album : Dans cet album de combat, les six-cordes saturent les tambours tribaux, les transes vaudou le disputent aux shuffles blues-rock des années 70. Guitares guns et fièvres des Caraïbes. (…) Un album coup de poing, aux sons détonants, à mille lieues des cartes postales caribéennes. » (Lylo) Liens des groupes : La vie d’artiste [https://la-vie-dartiste.tumblr.com/](https://la-vie-dartiste.tumblr.com/) [https://www.facebook.com/viedartiste](https://www.facebook.com/viedartiste) [https://www.youtube.com/watch?v=lpFZT3EABmA&list=PLsVIM0N_b6CaoImeRFCMnUhk14xJGIv69&index=2](https://www.youtube.com/watch?v=lpFZT3EABmA&list=PLsVIM0N_b6CaoImeRFCMnUhk14xJGIv69&index=2) Sidi Wacho [https://www.sidiwacho.com/](https://www.sidiwacho.com/) [https://www.youtube.com/channel/UCdgkMW3I-1EoRBLXikd2znw](https://www.youtube.com/channel/UCdgkMW3I-1EoRBLXikd2znw) [https://www.facebook.com/sidi.wacho1](https://www.facebook.com/sidi.wacho1) Des Lions pour des Lions [https://www.deslionspourdeslions.com/](https://www.deslionspourdeslions.com/) [https://www.facebook.com/deslionspourdeslions/](https://www.facebook.com/deslionspourdeslions/) [https://www.youtube.com/channel/UCLb0Y7jhPIjDpqOkyr-w_Nw](https://www.youtube.com/channel/UCLb0Y7jhPIjDpqOkyr-w_Nw) Johnny Montreuil [https://johnnymontreuil.com/](https://johnnymontreuil.com/) [https://www.facebook.com/johnnymontreuil/](https://www.facebook.com/johnnymontreuil/) [https://www.youtube.com/channel/UCo1zO7TvAMLmkwPhHWLrXAw](https://www.youtube.com/channel/UCo1zO7TvAMLmkwPhHWLrXAw) Moonlight Benjamin ici : Official web site : [http://www.moonlightbenjamin.com/](http://www.moonlightbenjamin.com/) Facebook : [https://www.facebook.com/moonlightbenjamin](https://www.facebook.com/moonlightbenjamin) Soundcloud : [https://soundcloud.com/moonlightbenjamin](https://soundcloud.com/moonlightbenjamin) Instagram : [https://www.instagram.com/moonlightbenjamin/](https://www.instagram.com/moonlightbenjamin/) Twitter : [https://twitter.com/MoonlightBenja1](https://twitter.com/MoonlightBenja1) Animations / Interventions possibles… Depuis 2020, le CRIJ propose une scène streaming, permettant l’organisation d’interviews, de rencontres et dialogues autour du festival, un info truck à destination du public étudiant et jeunes adultes, une équipe vidéo, un théâtre-forum et la mise en place d’un battle de danse urbaine. L’association Sensibiliz’Action propose un mur de paroles, mise en place de panneau, choix d’un thème « citoyen, philosophique » sur lequel le public peut intervenir, écrire… Le planning Familial, informe sur divers thèmes liés à la sexualité, contraception, prévention etc… L’aselqo (structure d’animation orléanaise) propose des ateliers pour les plus petits (dessins, arts plastiques …) et participe à la signalétique du festival. Bibliothèque de plein air, lectures pour enfants … Expos, séances de dédicaces, rencontres…

