Un autre monde

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Espace Aragon

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Tarif plein 6,20 €, Tarif réduit 4,20 € et Tarif carte Labo 3,10 €

M. Brizé a voulu rendre compte des conséquences du travail de ceux qui sont considérés comme le bras armé de l’entreprise mais qui sont simplement des individus pris entre le marteau et l’enclume.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime



