UN AUTRE MONDE : DRAME DE STEPHANE BRIZE – FRANCE – 2022 – 1H36 – VEN 11 à 17H – AD Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

UN AUTRE MONDE : DRAME DE STEPHANE BRIZE – FRANCE – 2022 – 1H36 – VEN 11 à 17H – AD Centre d’art et de Culture, 11 mars 2022, Meudon. UN AUTRE MONDE : DRAME DE STEPHANE BRIZE – FRANCE – 2022 – 1H36 – VEN 11 à 17H – AD

Centre d’art et de Culture, le vendredi 11 mars à 17:00

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous : Philippe ne sait plus répondre aux injonctions de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie. **_Sélection / Mostra de Venise 2021_** DRAME DE STEPHANE BRIZE AVEC VINCENT LINDON… FRANCE – 2022 – 1H36 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T17:00:00 2022-03-11T18:36:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

UN AUTRE MONDE : DRAME DE STEPHANE BRIZE – FRANCE – 2022 – 1H36 – VEN 11 à 17H – AD Centre d’art et de Culture 2022-03-11 was last modified: by UN AUTRE MONDE : DRAME DE STEPHANE BRIZE – FRANCE – 2022 – 1H36 – VEN 11 à 17H – AD Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 11 mars 2022 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine