Un Autre marché Caen, 2 décembre 2021

Un Autre marché Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Caen

2021-12-02 10:00:00 – 2021-12-02 21:00:00 Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur

Caen Calvados

Initié par l’ARDES (association régionale pour le développement de l’économie solidaire), Un Autre Marché permet de rencontrer les producteurs, associations, artisans… engagés dans des dynamiques écologiques et de partage, d’acheter des cadeaux éthiques et de participer aux nombreuses animations pour petits et grands.Programme des animationsJeudi 2 décembrePorteur de paroles

Expression et réflexion sur les solidarités et la consommation responsableavec le Citim14h – 17hVendredi 3 décembreAtelier Tawashi

Fabrication d’éponge en collantavec Atipic14h-15h :20min/pers 2€Concert

Fanfare Demi-écrémée19h-21hSamedi 4 décembreSpectacle crieur de rue

M.PasseMoiLeMotà partir de 11h collecte et 13h criéeUn Noël éco-responsable

Atelier déco Noël zéro déchetavec Surfridertoute la journée à partir de 10h

Atelier Tawashi : Fabrication d’éponge en collantavec Atipic11h-12h :20min/pers 2€

Fruits et légumes autour du mondeavec la Coop 5 pour 10014h-15h

Neuf ou pas neuf : Reconnaître un objet neuf ou de réemploiavec la Coop 5 pour 10015h-16h

Initié par l'ARDES (association régionale pour le développement de l'économie solidaire), Un Autre Marché permet de rencontrer les producteurs, associations, artisans… engagés dans des dynamiques écologiques et de partage, d'acheter des cadeaux…

contact@ardes.org +33 2 31 82 43 91 https://caen.unautremarche.org/?fbclid=IwAR2IbwQ9fZND6sHseb6_5KD7wuuwIl_4hyg65300dMW_Wwi-saRoS6Zmv4w

Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Caen

