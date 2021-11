Un Autre Marché à Caen Église du Vieux Saint-Sauveur, 2 décembre 2021, Caen.

Un Autre Marché à Caen

du jeudi 2 décembre au dimanche 5 décembre à Église du Vieux Saint-Sauveur

Depuis 2011, Un Autre Marché est l’occasion de découvrir de nombreuses initiatives solidaires normandes : des producteur·rices, des associations ou encore des artisan·es engagé·es. Un Autre Marché, c’est un temps de rencontre et d’échange où la consommation n’est plus noyée dans l’anonymat et l’indifférence mais devient un acte citoyen, en faveur d’une société plus juste, plus équitable, plus durable. Animations, concerts et restauration au programme de cet évènement qui a lieu du jeudi 2 au dimanche 5 décembre dans l’église du Vieux Saint Sauveur à Caen.

entrée libre

Un évènement pour découvrir les initiatives engagées qui œuvrent pour une société plus juste et solidaire !

Église du Vieux Saint-Sauveur Place saint sauveur 14000 CAEN Caen Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T13:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T21:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T19:00:00