Un Autre Air – Édition#1 Friche belle de mai, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Marseille.

Un Autre Air – Édition#1

du mercredi 28 juillet au jeudi 29 juillet à Friche belle de mai

UN AUTRE AIR • Saison 2021 • Édition#1 〰️ Friche la Belle de Mai – Marseille 28 & 29 juillet Musiques électroniques / expérience immersive et intimiste UN AUTRE AIR prend place les 28 et 29 juillet 2021 à La Friche la Belle de Mai et son formidable terrain de jeu qui offre près de 45 000 m2 d’espace et la possibilité d’une mise en exposition de nombreuses performances et de scénographies sonores et visuelles. Quatre groupes de publics sont invités à effectuer un parcours de 5h30 pour découvrir les quatre espaces qui s’offrent à eux le temps d’une soirée. Un.e artiste invité.e avec une carte blanche assure la Direction Artistique. Iel imagine une programmation avec une vision audacieuse, parfois festive, toujours transversale (musiques électroniques, installations visuelles, performances, danse, cuisine…) et liée au territoire et à sa scène créative. —– PROGRAMMATION ♥︎ Carte Blanche à JENNIFER CARDINI (Dischi Autunno) ♥︎ ABSTRAXION ♥︎ BORUSIADE ♥︎ CURSES ♥︎ KENDAL ♥︎ PABLO BOZZI ♥︎ TTRISTANA B2B CHRISTOFF RIEDEL ♥︎ WLADIMIR SCHALL ♥︎ LIAM WARREN – RIFT —– BILLETTERIE 4 parcours identiques sur deux jours, seule la proposition de restauration diffère GROUPE 1 | MAGENTA | 16h-21h30 23€ + frais de loc GROUPE 2 | INDIGO | 17h15-23h00 Restauration street-food comprise 33€ + frais de loc GROUPE 3 | FUCHSIA | 18h45-00h30 Restauration comprise 39€ + frais de loc GROUPE 4 | ULTRAVIOLET | 20h15-02h00 Restauration comprise 39€ + frais de loc Billetterie : [https://shotgun.live/fr/events/un-autre-air](https://shotgun.live/fr/events/un-autre-air)

A partir de 24€

♫♫♫

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T16:00:00 2021-07-28T02:00:00;2021-07-29T16:00:00 2021-07-29T02:00:00