Un Auteur, un Livre, une Histoire

Laurède, 18 novembre 2021, 18:30-21:30
Salle des fêtes, place de la Mairie

Autour de son livre "Le foulard rouge" édité chez Gallimard, l'écrivain Patrick Fort nous amènera dans la vie du camp de Gurs, camp de rétention situé dans le Béarn, à l'époque de la seconde guerre mondiale.

