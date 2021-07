Bonnétable Bonnétable Bonnétable, Sarthe UN AUTEUR DES LIVRES Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

UN AUTEUR DES LIVRES Bonnétable, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Bonnétable. UN AUTEUR DES LIVRES 2021-07-08 – 2021-07-08 Jardin Potager 1, rue d’Isly

Bonnétable Sarthe Voyage autour d’un auteur à travers ses livres. Des textes et des romans à découvrir.

Rendez-vous à 10h30 au Jardin Potager à Bonnétable

Tarif : 3€/personne

Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 Dans le cadre des Rencontres Littéraires proposées par l’Office de Tourisme, Séverine vous invite à partager un moment convivial tous les jeudis matins jusqu’à fin septembre ! Voyage autour d’un auteur à travers ses livres. Des textes et des romans à découvrir.

Détails Catégories d’évènement: Bonnétable, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Bonnétable Adresse Jardin Potager 1, rue d'Isly Ville Bonnétable lieuville 48.17429#0.42291