Un atelier de créations en osier dans le cadre du festival Tout feu tout flamme à la Maison du Parc Perche en Nocé, 22 février 2023, Perche en Nocé .

Un atelier de créations en osier dans le cadre du festival Tout feu tout flamme à la Maison du Parc

Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé Orne Maison du Parc Courboyer

2023-02-22 14:00:00 – 2023-02-22 17:00:00

Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé

Orne

Petits et grands s’initieront au tissage des végétaux et à la vannerie afin de réaliser des objets décoratifs en osier. Après un temps d’explication et d’initiation, les participants seront rapidement autonomes. Ils pourront, en fonction de leur âge et de leur habileté, réaliser plusieurs d’objets décoratifs sur le thème de la flamme, comme le photophore. À l’issu de l’atelier, chacun repartira avec ses créations.

Un atelier familial et tout public à partir de 7 ans.

INFOS & RÉSERVATIONS > Accueil touristique de la Maison du Parc

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr • 02 33 25 70 10

+33 2 33 25 70 10

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé

