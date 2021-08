Un atelier de construction de lumières pour les enfants : la chaîne de lumières Domaine de Boisbuchet, 19 septembre 2021, Lessac.

Domaine de Boisbuchet, le dimanche 19 septembre à 11:00

Venez et apprennez à construire des lumières! Pour nos lampes nous recyclons les bouteilles plastique et à la fin nos lumières sont reliées entre elles pour former une chaîne de lumières colorées. —————————————————————————————————————————————————————————————————- Les déchets sont une matière première, il suffit d’apprendre à les utiliser, et cet atelier en offre l’occasion. En combinant nos forces et en faisant preuve de beaucoup d’imagination, nous allons construire toute une série de lumières différentes à partir de bouteilles en PET jetées. Au final, toutes les lumières seront connectées pour former une chaîne de lumières colorées, car ensemble, c’est tout simplement beaucoup plus joli.

Tarif : 6 €/enfant. Sur inscription. Accueil au moulin.

Domaine de Boisbuchet Boisbuchet, 16500 Lessac Lessac Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00