Grenoble Bibliothèque d'étude et du patrimoine Grenoble, Isère Un atelier au service du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Un atelier au service du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 19 septembre 2021, Grenoble. Un atelier au service du patrimoine

le dimanche 19 septembre à Bibliothèque d’étude et du patrimoine

L’atelier de reliure et de restauration de la bibliothèque préserve le patrimoine écrit et graphique. Découvrez les techniques et les savoir-faire des métiers de relieur et de restaurateur qui n’ont cessé d’évoluer depuis 150 ans.

Sur inscription, à partir du 1er septembre.

L’atelier de reliure et de restauration de la bibliothèque préserve le patrimoine écrit et graphique. Découvrez les techniques et les savoir-faire des métiers de relieur et de restaurateur. Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:15:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Bibliothèque d'étude et du patrimoine Adresse 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Grenoble lieuville Bibliothèque d'étude et du patrimoine Grenoble