Musée des Arts Décoratifs, le mercredi 2 février à 14:00

Un parcours de visite à travers les « period rooms » du musée amène les visiteurs à la compréhension de l’expression chère à Le Corbusier « La maison, cette machine à habiter ». Du Moyen Âge à nos jours, entre apparat et intimité, c’est tout l’art d’habiter qui est à la fois illustré et questionné. Cette visite offre la possibilité de redécouvrir les collections permanentes. Une conférencière propose des axes de lecture et d’appropriation au cours d’une visite guidée d’une heure.

Entrée libre, sur inscription et présentation d’un justificatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T15:00:00

