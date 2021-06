Les Belleville Chapelle Notre-Dame-de-la-Vie. Les Belleville, Savoie Un art baroque sublimé Chapelle Notre-Dame-de-la-Vie. Les Belleville Catégories d’évènement: Les Belleville

Chapelle Notre-Dame-de-la-Vie., le dimanche 19 septembre à 15:00

Au XVIIème siècle, richement décoré et magnifiquement restauré, s’ouvrira entièrement pour les quelques privilégiés qui assisteront à la visite animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim. RDV dimanche devant la chapelle de ND-de-la-Vie. Renseignement à l’OT de Saint Martin de Belleville (04 79 00 20 00). [https://st-martin-belleville.com](http://st-martin-belleville.com) [www.fondation-facim.fr](http://www.fondation-facim.fr) Un sanctuaire de pélerinage marial, véritable joyau d’art baroque Chapelle Notre-Dame-de-la-Vie. Route des Ménuires, Saint Martin de Belleville, 73257 Les Belleville Les Belleville Saint-Martin-de-Belleville Savoie

