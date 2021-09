Un architecte… dans une cabane ! MuCEM, 16 octobre 2021, Marseille.

Un architecte… dans une cabane !

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à MuCEM

Un architecte… dans une cabane ! ——————————– Les 16 et 17 octobre 2021, notre petite maison nomade fait escale au Mucem pour les Journées nationales de l’architecture. L’occasion d’y rencontrer un professionnel et de lui poser toutes vos questions. Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public en dévoilant les richesses de bâtiments contemporains remarquables partout où ils se trouvent, en racontant l’histoire des constructions qui nous entourent et en faisant le lien entre professionnels et particuliers. Pour leur sixième édition, ces Journées se déroulent du 15 au 17 octobre avec pour thème : « vivre ensemble ». A cette occasion, le hall du Mucem, à Marseille, accueillera la cabane du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône. Durant deux jours, vous pourrez y rencontrer des architectes en chair et en os ! Profitez-en pour venir leur poser des questions sur leur métier ou sur votre propre logement, vos projets… Sans rendez-vous, les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2021, 10h-13h et 14h-17h.

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture

MuCEM 1 Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T13:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T17:00:00