Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort UN ARCHITECTE AU SERVICE DU ROI SOLEIL Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

UN ARCHITECTE AU SERVICE DU ROI SOLEIL Belfort, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Belfort. UN ARCHITECTE AU SERVICE DU ROI SOLEIL 2021-07-03 – 2021-07-03

Belfort Territoire-de-Belfort EUR C’est grâce à la volonté de Louis XIV que Belfort est devenue une place forte résistante. Partez en inspection avec Vauban, son célèbre ingénieur. C’est en tant que commissaire général des fortifications royales qu’il vous explique son grand dessein pour Belfort. Dépêchez-vous de boucler le projet avec Vauban, le roi arrive…demain !

Visite proposée à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques

Attention : Port du masque obligatoire. Dès 10 ans C’est grâce à la volonté de Louis XIV que Belfort est devenue une place forte résistante. Partez en inspection avec Vauban, son célèbre ingénieur. C’est en tant que commissaire général des fortifications royales qu’il vous explique son grand dessein pour Belfort. Dépêchez-vous de boucler le projet avec Vauban, le roi arrive…demain !

Visite proposée à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques

Attention : Port du masque obligatoire. Dès 10 ans

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Étiquettes évènement : Autres Lieu Belfort Adresse Ville Belfort