Un arbre, une balade… un livre jeunesse !

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de Clères

Au programme de cette balade littéraire, quatre arbres emblématiques du parc et les histoire que l’on raconte sur eux. [dans le cadre de la “Parole de l’arbre”]

Animation gratuite sous réserve de règlement du droit d’entrée du parc : 9€, 7,50€ (enfants et étudiants 12- 25 ans, > 65 ans, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap), 6,50€ (3-11 ans), gratuit (< 3 ans) Les lecteurs du festival du livre de jeunesse de Rouen ont sélectionné leurs livres préférés pour vous emmener en balade et vous faire découvrir le vaste monde des arbres. Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

