Université de Bordeaux, Campus de Talence, le lundi 29 novembre à 14:00

« Un arbre en fac », ou **comment donner une seconde vie à un arbre d’étude de recherche en pépinière** afin qu’il pousse en pleine terre et vérifier sur le long terme comment ces sujets d’études ont évolué en dehors du laboratoire. L’atelier invite le public à mettre les mains dans la terre avec les conseils de botanistes. _Tout public à partir de 7 ans_ Gratuit sur réservation à [[coordination-dd@u-bordeaux.fr](coordination-dd@u-bordeaux.fr)](coordination-dd@[u-bordeaux.fr](u-bordeaux.fr)) Plus d’infos : [u-bordeaux.fr](u-bordeaux.fr) _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:00:00

