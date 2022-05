Un arbre en été Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat

Un arbre en été, 18 juin 2022 14:00, Huelgoat. Depuis 2014 l’arboretum « Les Arbres du Monde au Huelgoat » accueille mi-juin des pépiniéristes collectionneurs bretons sur deux jours les 18-19 juin en 2022. Ils peuvent ainsi dans un cadre remarquable vous renseigner et vous fournir des plants et plantes de jardin potager, aromatique ou d’agrément, du mini cactus pour le balcon jusqu’à l’érable pour le parc.

L’entrée est à prix libre et donne accès au 20 hectares du parc arboré, à une buvette et petite restauration. Vous pourrez voyager à travers la vallée himalayenne, la flore chilienne, les eucalyptus et arbustes du bush australien, les magnolias, les rhododendrons, les chênes, les érables, ainsi que les pins, la bambouseraie . Un circuit qui vous emmènera du panorama sur les Monts d’Arrée jusqu’à la zone humide vous est proposé.

En dehors des manifestations l’arboretum est ouvert de mi-mars à novembre les fins de semaine de 14h à 18h.

