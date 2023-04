Un après-midi presque olympique Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: île de France

Un après-midi presque olympique Bibliothèque André Malraux, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 16h30 à 18h30

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Un moment de pure bonne humeur : pour le bonheur de jouer et de s’éprouver en faisant appel à des connaissances plus ou moins oubliées. Bienvenue aux joueurs de tous âges, seuls ou en équipe ! Jeux de lettres, jeux pour inventer des histoires, jeux de savoirs … venez découvrir les jeux que nous vous proposons spécialement pour cette olympiade culturelle ! Vous pouvez aussi apporter votre jeu préféré. Nous ne gagnerons pas de médailles mais des rires joyeux. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

