Centre International d'Art et du Paysage, le samedi 18 septembre à 14:30

### Lectures improvisées, activations d’œuvres et performances à l’occasion du vernissage de l’exposition « La sagesse des lianes ». **14h30** Tout au long de l’après-midi, lectures improvisées, activations d’œuvres et performances **18h** _Ravaz sizer lo swar_, une performance chorégraphique de Florence Boyer Tout public. Gratuit. En partenariat avec la Cie Artmayage et le Ministère des Outre-Mer. ### – _**La sagesse des lianes**_ ————————— ### exposition collective, ### premier volet du projet _Cosmo-poétique du refuge_ ### Commissariat : **Dénètem Touam Bona**, philosophe et dramaturge _Face au cyber-contrôle et à la dévastation en cours, où donc s’échapper aujourd’hui ? Dénètem nous invite au « marronnage » (arts de l’esquive des esclavagisé.e.s), à « sécréter » des refuges par un usage subversif des corps et des territoires. Chacun.e des artistes invité.e.s proposera une variation autour du « lyannaj » (du créole « lyan ») : des pratiques d’alliance et d’improvisation créatrice réactivant les mémoires de résistance des mondes afro-diasporiques._ _avec_ * **Carlos Adaoudé, Kafé Bétian & Eddy Paye** * **Jack Beng-Thi** * **Carole Chausset** * **Florans Féliks** * **Hawad** * **Véronique Kanor** * **Nicola Lo Calzo & Hugo Rousselin** * **Myriam Mihindou** * **Migline Paroumanou** * **Nicolas Pirus** * **Jean-Luc Raharimanana** * **Sylvie Sema** * **Shivay La Multiple & Eddy Ekete** * **The School of Mutants (Hamedine Kane, Stéphane Verlet-Bottéro, Valérie Osouf, Boris Raux)** * **Camille Varenne & Galadio Parfait Kaboré** Sous le parrainage de l’Institut du Tout-Monde et avec le soutien : du Ministère des Outre-Mer et du Ministère de la Culture dans le cadre du fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels de l’outre-mer (FEAC), de la Fondation des artistes pour le projet de Camille Varenne, de l’ENSA Limoges pour la résidence de production de Migline Paroumanou, de l’Association Fondation Livin’Tembé (Guyane).

Gratuit. Sur réservation. Les horaires et conditions d’accueil sont susceptibles de varier.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00

