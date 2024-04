Un apres midi divers et varié, dynamique et festif avec RHAM Rue du 22 novembre Strasbourg, vendredi 21 juin 2024.

Un apres midi divers et varié, dynamique et festif avec RHAM Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 16h00, 18h00 Rue du 22 novembre gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T16:00:00+02:00 – 2024-06-21T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-21T18:00:00+02:00 – 2024-06-21T19:00:00+02:00

À tous les fans de musique, préparez-vous à embarquer pour un voyage mélodique avec Rham. Créons des souvenirs, ressentons les émotions et vibrons au son de la musique . C’est le moment de célébrer le talent, la passion et le language universel de la musique. Gardons le moral, ouvrons nos cœurs et faisons de ce spectacle un moment inoubliable !

Bonjour, je suis Rham, une chanteuse des Philippines. Mes parents ont découvert mon talent quand j’avais seulement 4 ans et m’ont encouragée depuis. En raison de ma timidité, j’ai longtemps gardé ce don caché. Mais devinez quoi? J’attendais ce moment avec impatience. Il est enfin temps de partager ce cadeau avec le monde !

Êtes-vous prêts à me soutenir? Laissons-nous emporter, essuyons quelques larmes, partageons des fous rires et dansons sur ma musique choisie qui traverse différents genres tels que le jazz, la pop, le rap, le R&B, le soft rock et des titres internationaux. Une fusion variée qui promet de plaire à tous ! Alors, prenez vos boissons, étirez-vous un peu, car cette fête sera à la fois dynamique et festive !

Rue du 22 novembre Rue du 22 novembre, Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est

© Rham Geoffroy