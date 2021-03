Un après-midi conté avec Provence Buissonnière, 20 mars 2021-20 mars 2021, Marseille.

Un après-midi conté avec Provence Buissonnière 2021-03-20 – 2021-03-20

Marseille Bouches-du-Rhône

Le 20 mars c’est la journée mondiale du conte. Les guides de Provence Buissonnière célèbrent cet événement en mettant à l’honneur les parcs de Marseille : le parc Longchamp, le parc du Pharo, et le parc du 26ème centenaire. Elles y attendront des petits groupes à deux créneaux différents pour conter quelques légendes, mythes, histoires de Marseille et sa région. Un moyen ludique, convivial et familial d’apprendre sur notre territoire.



Les guides conférencières de Provence Buissonnière développent dans leur offre culturelle une approche contée du patrimoine. Une manière différente de faire des visites guidées qui trouve un intérêt de plus en plus grand auprès des scolaires et des familles. Visiter en s’émerveillant c’est le pari que se sont lancés les guides buissonnières afin de satisfaire un plus grand nombre en s’amusant.

https://www.facebook.com/provencebuissonniere/

