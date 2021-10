Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris Un après-midi avec Zaü, lecture dessinée Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Un après-midi avec Zaü, lecture dessinée Médiathèque Françoise Sagan, 8 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 15h30 à 16h15

gratuit

Dans le cadre de l’exposition Visite à l’atelier : Françoise, Lise le Cœur et Zaü, hommage aux donateurs. Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 Mercredi 8 décembre à 15h30, Auditorium, RDC, sur inscription auprès des bibliothécaires, pour tout public à partir de 7 ans. Une histoire illustrée en direct par Zaü : Robert le cochon veille avec autorité sur son petit monde animal. L’arrivée de drôles de bêtes va provoquer quelques remous mais l’émotion sera à son comble à la disparition d’un premier poulet. Image : Zaü, Mille dessins dans un encrier, Rue du monde, 2017 Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

2021-12-08T15:30:00+01:00_2021-12-08T16:15:00+01:00

Zaü, Mille dessins dans un encrier, Rue du monde, 2017

