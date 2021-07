Un après-midi avec Stéphane Mallarmé Jardins Renoir – Musée de Montmartre, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Paris.

Un après-midi avec Stéphane Mallarmé

le jeudi 15 juillet à Jardins Renoir – Musée de Montmartre

Pendant 45 minutes, les comédiens font dialoguer les figures marquantes de l’œuvre du poète et les personnalités présentes aux célèbres soirées littéraires des mardis de Mallarmé : Henri de Régnier, Paul Valéry, Pierre Louÿs et bien d’autres. Les textes sont issus des poésies et des correspondances de Mallarmé. Les spectateurs sont munis de casques et les comédiens d’un micro, cet arrangement permettant à la fois une écoute sensible des textes et le respect de la distanciation sociale

Réservation recommandée

Un après-midi avec Stéphane Mallarmé est une performance poétique

Jardins Renoir – Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris



