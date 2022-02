Un après-midi avec Marcel Barelli Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’évènement: Genève

Marcel Barelli vous emmène au cœur de la faune suisse, de ses légendes et de ses réalités. L’après-midi avec cet illustrateur et réalisateur époustouflant d’inventivité prendra la forme d’une escale naturaliste en trois temps: une rencontre, une projection de films pour les petits et les grands, et un atelier pour les enfants dès 6 ans. Sans oublier le goûter! Plus d’informations et réservation sur notre site internet.

Différents billets sont proposés sur le site de la MRL Billet combiné (projection, rencontre et atelier): Chf 25,00 pour un enfant et son accompagnant·e

2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T17:00:00

