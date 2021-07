Commes Commes Calvados, Commes Un après-midi au XVIIIe siècle Commes Commes Catégories d’évènement: Calvados

Un après-midi au XVIIIe siècle Commes, 18 juillet 2021, Commes. route de Port en Bessin Château de la Cheneviere

Dans le cadre du programme « Un été au XVIIIème siècle dans le Bessin », nous proposons aux visiteurs de découvrir ce qu'était un après midi au XVIIIème siècle dans le parc d'un grand château d'époque du Bessin. Des musiciens, des militaires, des comédiens et d'autres animateurs tous costumés proposeront différentes présentations pour retrouver cette atmosphère. Des conférences, une exposition et surtout la présentation du maître du glass harmonica compléteront ces animations

