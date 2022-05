Un après-midi au parc! Sport et culture au Prieuré St-Étienne Guer, 22 juin 2022, Guer.

Un après-midi au parc! Sport et culture au Prieuré St-Étienne lieu-dit St-Étienne Prieuré St-Étienne Guer

2022-06-22 – 2022-06-22 lieu-dit St-Étienne Prieuré St-Étienne

Guer Morbihan

Un après-midi comme un avant-goût des vacances dans un cadre historique et bucolique d’exception. Le service Sport et la médiathèque vous accueillent au Prieuré St-Étienne pour un après-midi sportif et culturel. Sur le thème de l’olympisme en prévision des jeux olympiques 2024, nous proposerons aux enfants de participer à un pentatlon! 5 épreuves, 5 défis, sportifs ou culturels pour découvrir un code et remporter l’épreuce! Tir à l’arc, lancé de javelot, jeux d’adresse, jeux de raquette en accès libre ainsi que des énigmes dans la chapelle et des léctures en plain air!

