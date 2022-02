UN APRÈS-MIDI AU CINÉMA – TOUT FEU TOUT FLAMME 2022 Mamers, 15 février 2022, Mamers.

EUR 4 4 Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages « Les Mal Aimés » montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Projection suivie d’une animation proposée par le Parc Naturel Régional

Normandie-Maine puis d’un goûter préparé par l’association Nelson Mandela au

durée de la projection : 40 mn, à partir de 4 ans

