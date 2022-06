Un après-midi au bord du Thouet Thouars, 23 juillet 2022, Thouars.

Un après-midi au bord du Thouet Rue des Ursulines Prairie des Ursulines Thouars

2022-07-23 16:00:00 – 2022-07-23 21:00:00 Rue des Ursulines Prairie des Ursulines

Thouars 79100

EUR Tout au long de ce samedi après-midi, venez flâner à la prairie des Ursulines et participer à un après-midi ludique en famille à travers différentes activités culturelles. Au bord de l’eau, vous pourrez écouter des contes pour enfants lus par des bibliothécaires de la médiathèque de Thouars, participer à des ateliers d’initiation à la danse jazz et aux percussions proposés par le Conservatoire Tyndo, assister à un atelier du patrimoine proposé par le Service de l’architecture et des Patrimoines de Thouars ou encore à un atelier avec l’école municipale d’Arts Plastiques de Thouars. Des grands jeux prêtés par la ludothèque de Thouars seront à votre disposition.

Activités proposées dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Pique nique autorisé

Tout au long de ce samedi après-midi, venez flâner à la prairie des Ursulines et participer à un après-midi ludique en famille à travers différentes activités culturelles : lecture de contes, ateliers, jeux… Activités proposées dans le cadre du festival « Au fil du Thouet ». Pique nique autorisé.

+33 5 49 66 17 65

Tout au long de ce samedi après-midi, venez flâner à la prairie des Ursulines et participer à un après-midi ludique en famille à travers différentes activités culturelles. Au bord de l’eau, vous pourrez écouter des contes pour enfants lus par des bibliothécaires de la médiathèque de Thouars, participer à des ateliers d’initiation à la danse jazz et aux percussions proposés par le Conservatoire Tyndo, assister à un atelier du patrimoine proposé par le Service de l’architecture et des Patrimoines de Thouars ou encore à un atelier avec l’école municipale d’Arts Plastiques de Thouars. Des grands jeux prêtés par la ludothèque de Thouars seront à votre disposition.

Activités proposées dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Pique nique autorisé

Maison du Thouarsais

Rue des Ursulines Prairie des Ursulines Thouars

dernière mise à jour : 2022-06-04 par