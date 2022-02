Un après-midi à l’étang de Moré : pêche et arts plastique Morcenx-la-Nouvelle, 20 avril 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Un après-midi à l’étang de Moré : pêche et arts plastique Rue du domaine de Moré Moré Morcenx-la-Nouvelle

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-20 17:00:00 Rue du domaine de Moré Moré

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Être en vacances et à l’étang de Moré ! Idéal pour un super après-midi !

Ton matériel de pêche dans ta main, tu pourras taquiner la truite ! et il y en a plein ! A toi d’être rusé.

Tu préfères dessiner ou peindre ? Alors, attrape un crayon ou un pinceau (matériels fournis) et laisse aller ton imagination pour illustrer le printemps.

Un après-midi à Moré, c’est comme ça, c’est pour tout le monde et c’est gratuit ! Profitons-en !

Goûter offert par l’association locale de pêche.

+33 5 58 04 79 50

OT MORCENX

Rue du domaine de Moré Moré Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-02-03 par