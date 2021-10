Talence École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux - ENSAP Gironde, Talence Un après-midi à l’ENSAP Bordeaux École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux – ENSAP Talence Catégories d’évènement: Gironde

### Venez passer un après-midi à l’ENSAP Bordeaux ! À l’amphithéâtre n°1 et cour de l’ENSAP Bordeaux. Programme : **• 12h00-14h00** Déjeuner des étudiants. Espaces extérieurs et Pyramide. **• 14h00-17h00** Projection d’une sélection de films réalisés par des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux dans le cadre des ateliers « Art, Architectures, Expériences », « Arts et Techniques de la représentation » et « Le récit documentaire ». Commissariat : association Q_lture. **• 17h00-18h00** Tables rondes, snacks et boissons. Espaces extérieurs et Pyramide. **• 18h00-20h00, sous réserve** Projection d’un film de la collection Bêka & Lemoine récemment acquise par la médiathèque de l’ENSAP Bordeaux, suivie d’un échange. Une coproduction FIFAAC/Q_lture/BDE de l’ENSAP Bordeaux/BDE de 3iS. Parmi les films proposés dans l’après-midi, « La fin de la ville touristique / Chapitre II / Sur les bords de la Devèze » d’Ana Boutin, Sofija Brazauskaite, Laura Reulet, Dino Russo et Marie-Caroline Souza.

Gratuit. Sur inscription, places limitées. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

