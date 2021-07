Courgenard Courgenard Courgenard, Sarthe UN APRÈS-MIDI À LA FERME – VISITE D’UNE MINI FERME Courgenard Courgenard Catégories d’évènement: Courgenard

UN APRÈS-MIDI À LA FERME – VISITE D’UNE MINI FERME Courgenard, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Courgenard. UN APRÈS-MIDI À LA FERME – VISITE D’UNE MINI FERME 2021-07-16 16:30:00 – 2021-07-16 18:00:00

La famille Lebranchu est installée depuis plus de 10ans à Courgenard. Travaillant depuis toujours dans dans le monde équestre, ils y ont ouvert un centre équestre, mais également une « mini-ferme » qu'ils vous proposent de visiter. Poules, lapins, vache écossaise, ânes et bien évidemment chevaux vous pourrez approcher. Pour les visiteurs le souhaitant vous pourrez également profiter après la visite, d'un tour de poney ou bien d'une balade en calèche en famille ou entre amis (à partir de 4 personnes minimum). Ces prestations sont indépendantes de la visite, un supplément vous sera donc demandé. La visite est ouverte à des groupes de 15 à 20 personnes. La réservation est obligatoire auprès de l'Office de Tourisme. Durée environ 1h30. La visite peut être reportée en raison des conditions des météorologiques ou des périodes de moissons qui dépendent également de celle-ci. En fin de visite un gouter aux saveurs locales vous sera proposé. Il sera également propice à un temps d'échange avec les exploitants. Prévoir une tenue adaptée à une visite en extérieure. +33 2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr/

