UN APRÈS-MIDI À LA FERME – VISITE D’UN ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Saint-Aubin-des-Coudrais Saint-Aubin-des-Coudrais Catégories d’évènement: Saint-Aubin-des-Coudrais

Sarthe

UN APRÈS-MIDI À LA FERME – VISITE D’UN ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Saint-Aubin-des-Coudrais, 20 juillet 2022, Saint-Aubin-des-Coudrais. UN APRÈS-MIDI À LA FERME – VISITE D’UN ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Saint-Aubin-des-Coudrais

2022-07-20 – 2022-07-20

Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe Saint-Aubin-des-Coudrais Jérôme a repris la ferme familiale et gère un élevage de vaches laitières qui vous propose de découvrir. Sa femme Honorine vous fera découvrir quand à elle ses trois chevaux de travail. La visite est ouverte à des groupes de 15 à 20 personnes. La réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Durée environ 1h30. Tarif : 6€/pers La visite peut être reportée en raison des conditions des métrologiques ou des périodes de moissons qui dépendent également de celle-ci. En fin de visite un goûter aux saveurs locales vous sera proposé. Il sera également propice à un temps d’échange avec les exploitants. Prévoir une tenue adaptée à une visite en extérieure. +33 2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr/ Jérôme a repris la ferme familiale et gère un élevage de vaches laitières qui vous propose de découvrir. Sa femme Honorine vous fera découvrir quand à elle ses trois chevaux de travail. La visite est ouverte à des groupes de 15 à 20 personnes. La réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Durée environ 1h30. Tarif : 6€/pers La visite peut être reportée en raison des conditions des métrologiques ou des périodes de moissons qui dépendent également de celle-ci. En fin de visite un goûter aux saveurs locales vous sera proposé. Il sera également propice à un temps d’échange avec les exploitants. Prévoir une tenue adaptée à une visite en extérieure. Saint-Aubin-des-Coudrais

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Aubin-des-Coudrais, Sarthe Autres Lieu Saint-Aubin-des-Coudrais Adresse Ville Saint-Aubin-des-Coudrais lieuville Saint-Aubin-des-Coudrais Departement Sarthe

Saint-Aubin-des-Coudrais Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-des-coudrais/

UN APRÈS-MIDI À LA FERME – VISITE D’UN ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Saint-Aubin-des-Coudrais 2022-07-20 was last modified: by UN APRÈS-MIDI À LA FERME – VISITE D’UN ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Saint-Aubin-des-Coudrais Saint-Aubin-des-Coudrais 20 juillet 2022 saint Aubin des coudrais sarthe

Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe