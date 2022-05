UN APRÈS-MIDI À LA FERME – CHEVAUX PERCHERONS La Chapelle-du-Bois La Chapelle-du-Bois Catégories d’évènement: La Chapelle-du-Bois

La Chapelle-du-Bois Sarthe La Chapelle-du-Bois Philippe Vivet, vous propose de découvrir ses chevaux. Au sein même de son lieu d’habitation, ce passionné de chevaux Percherons accueille par passion trois beaux Percherons mais aussi des ânes. Il vous présentera ces beaux animaux et vous parlera de cette race si typique du territoire, le temps d’un après-midi.

